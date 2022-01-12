Москва, , 12:59 — REGNUM Цены на туры в новогодние каникулы 2021−2022 г. по регионам России выросли по сравнению с докризисным периодом на 20−50%, сообщили 12 января в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы Pedro Ribeiro Simões

При этом средний чек новогоднего тура составил 50 тыс. рублей, что на 9% меньше, чем в продажах сети в допандемийный период (каникулы 2019−2020 гг.).

В частности, стоимость тура в Краснодарский край на двоих (без перелета, отель с питанием) составила в 2021 году 33 тыс. 500 руб. против 29 тыс. 200 руб. годом ранее и 27 тыс. 830 р. в допандемийные зимние каникулы.

Зарубежные туры в новогодние праздники 2021−2022 гг. в среднем подорожали на 15−60%, но при этом на некоторых направлениях цены выросли несущественно.

Средний чек по всем зарубежным направлениям составил порядка 80 тыс. руб. на человека, что на 10% превышает показатель 2019−2020 гг. и на 36% — допандемийные показатели, когда все страны были открыты без ограничений.

ИА REGNUM сообщало ранее, лидером продаж туров по России на новогодние каникулы в 2022 году стал Краснодарский край.

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