Сеул, , 12:59 — REGNUM С 14 января в Южной Корее начнут назначать пероральный препарат от компании Pfizer для лечения COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

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Согласно опубликованным данным, препарат под названием Paxlovid будет распространяться среди государственных медицинских учреждений и аптек.

Известно, что 21 тыс. доз препарата компании Pfizer должны быть доставлены в Южную Корею 13 января, ещё одна партия из 10 тыс. доз — к концу января.

Paxlovid будет предоставляться пациентам с высоким риском тяжёлой формы COVID-19 в течение пяти дней после появления симптомов.

Первая партия будет предложена лицам в возрасте старше 65 лет или со слабой иммунной системой.

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