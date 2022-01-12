Новосибирск, 12 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 12 января, во дворе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 автомобиль наехал на девушку с санками, в которых находился ребёнок. Водитель с места ДТП скрылся.

Санки

«Он совершил наезд на девушку и санки с годовалым ребёнком. Мать 2001 года рождения с переломом ноги госпитализировали в больницу, ребёнка, мальчика 2021 года рождения, который находился в санках, для осмотра доставили в медицинское учреждение», — рассказали редакции «НГС Новости» в ГИБДД по городу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев или знакомых с ситуацией.