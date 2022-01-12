Торонто, Канада, 12 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:95.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» О Джи Ануноби, на счету которого 25 очков. В составе «Финикса» форвард Джей Краудер набрал 19 очков.

«Финикс» одержал 31-ю победу в 40 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» потерпел 18-е поражение в 38 играх и идёт на 13-м месте.

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