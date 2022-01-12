Азовский район, Ростовская область, 12 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области сотрудники полиции задержали более 20 мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В рамках миграционного профилактического рейда были обследованы производственные объекты Азовского района. Проверку прошли более 40 иностранных граждан. В результате был выявлен 21 нелегально работающий мигрант. В отношении работодателя, который мог незаконно предоставлять рабочие места иностранцам, организована проверка.

Также зарегистрирован материал проверки по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.