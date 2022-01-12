Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга начали проверку по факту драки семейной пары и подростка с охранником ТРЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе, начавшейся из-за проверки QR-кодов сертификатов об иммунном статусе. Об этом 12 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверка QR-кодов на входе в фуд-корт ТРЦ «Охта Молл» Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 января, в холле торгового центра. Охранник одного из сетевых магазинов запросил на входе у двух взрослых людей с 14-летним сыном QR-коды, которые в Петербурге необходимо предъявлять при посещении торговых центров и общепита со 2 января.

Документа о вакцинации или перенесенном заболевании у родителей не было, между ними и охранником завязался спор, который перерос в драку. В результате травмы получили охранник, посетитель-мужчина и его сын-подросток.

«По данному факту ведется проверка», — сообщили в Главке МВД.

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Напомним, что в Петербурге растёт количество предприятий торговли и общепита, которые открыто отказываются от проверки QR-кодов, вопреки постановлению городского правительства.