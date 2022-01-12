Тунис, 12 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Представители Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Тунисе и потребовали от властей страны немедленно освободить всех заключённых оппозиционеров. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

(сс) raphaelthelen Протесты в Тунисе в 2011 году

По данным журналистов, в ООН также потребовали предъявить конкретные обвинения, или освободить бывшего министра юстиции Туниса Нуреддина Бхери, который находится под домашним арестом.

Отмечается, что пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве Лиз Троссел обвинила власти Туниса в политических репрессиях.

Действия властей Туниса «напоминают практику, невиданную со времен (бывшего президента Туниса Зейна эль-Абидина) Бен Али», — заявила Троссел. Чиновник ООН отметила, что большинство арестованных являются членами партии «Ан-Нахда», оппозиционной нынешнему правительству страны и их аресты являются политически ангажированными.