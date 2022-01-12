Брюссель, 12 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо использовать кризис в отношениях с Россией для того, чтобы укрепить свое единство и защитить интересы. Об этом 12 января написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в преддверии встречи глав МИД и минобороны ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как отметил глава европейской дипломатии, ранее лидеры ЕС уже заявили, что любой дальнейший шаг России против Украины повлечет за собой реальные издержки и огромные последствия.

Также он добавил, что, помимо антироссийских санкций, страны сообщества должны быть готовы ускорить различные направления действий в общих рамках «отталкивания, сдерживания и вовлечения» России.

«Мы должны воспользоваться возможностью этого кризиса с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день позиции России и стран Запада являются «далекими друг от друга», однако западные страны ждут продолжения интенсивных переговоров и консультаций.