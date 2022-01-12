12 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 17:55 — REGNUM Сообщение министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики о том, что местное предприятие ООО «Енакиевский мясокомбинат» впервые экспортировало в Россию 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий, произведённых на территории республики, которые будут продаваться в Ростовской области, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 12 января в социальной сети Facebook.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

«Молодцы! Обязательно попробуем поискать в магазинах!» — написала Людмила И.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемой радостью. Люди убеждены, что такие экономические взаимоотношения между ДНР, ЛНР и Россией позволят республикам увереннее стоять на ногах, а на полках российских магазинов станет больше вкусных и качественных товаров.

«Это замечательно! Донбасс, даёшь колбасу!» — обращается Эльвира Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что колбасы из ДНР — это нечто большее, нежели просто съедобный продукт. Поэтому граждане будут искать товары из Донбасса, чтобы поддержать жителей этих республик.

«С радостью бы купила всё, что из ЛДНР. Хочется поддержать людей, которые уже почти восемь лет стоят на страже и не пускают на свою территорию нацистских подонков!» — пишет Татьяна З.

«Если будет у нас продаваться, обязательно буду покупать. Нужно поддержать Донбасс! Им сейчас нелегко приходится», — отмечает Olga N.

Часть людей полагает, что если для енакиевских колбас не будет создано искусственных препятствий, то они должны закрепиться на российском рынке, подвинув остальных производителей подобной продукции за счёт своего качества.

«Ну, почему бы и ДНР с ЛНР не стать производителями колбас. Если это будет качественный хороший продукт, тогда он найдёт себе спрос в России», — уверен Эдуард Б.

Колбасы в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, у них вкусная должна быть колбаска! Вот только жаль, что мы её не покушаем, потому что не в Ростовской области живём. Надеюсь, она по всей России начнёт продаваться», — написала Светлана М.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя ограничивать реализацию товаров из ДНР и оставлять её лишь только жителям Ростовской области, продукты из Донбасса должны продаваться по всей территории нашей страны.

«Торты, конфеты, пирожные. Почему у нас этого ещё нету из Донбасса? Вкуснятина. Без всяких химикатов. Мне привозили, всем советую попробовать. Сам вид их вкусняшек очаровывает, съедать такое жалко!» — пишет Валентина О.

Отдельные комментаторы засомневались в том, что жители ДНР почувствуют на себе выгоду от продажи колбас, произведённых в республике.

«А за кого мы радуемся? Эти колбасы производят на частных предприятиях. Т. е. прибыль с этого всего дела пойдёт в карман очередного дяди, который высоко сидит и сам не прочь много покушать. Люди от этого богаче не станут», — считает Андрей Л.

Митинг с российскими флагами в Донецке Andrew Butko

Другие же убеждены, что работающие заводы и производства являются залогом стабильной экономической ситуации, а значит, торговля с Россией позволит жителям Донецкой и Луганской Народных Республик получать достойную зарплату и быть уверенными в завтрашнем дне.

«Каждая проданная колбаса из ДНР и ЛНР становится кирпичиком в экономический фундамент этих республик. Они долгие годы были отрезаны от рынков сбыта. На одном угле, который тайно продавали украинским олигархам, толком не проживёшь. Поэтому очень важно, чтобы в Донбассе процветали все производства, а торговля с Россией шла бойко. Это позволяет рабочим на заводах получать зарплату! Не забывайте об этом! Без работы денег не заработаешь!» — указывает Николай П.

Напомним, 11 января пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР сообщила о том, что местное предприятие ООО «Енакиевский мясокомбинат» впервые экспортировало в Россию 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий, произведённых на территории республики, которые будут продаваться в Ростовской области.