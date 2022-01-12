Мемфис, США, 12 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:108.

(сс) Trev0B Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 29 очков. В составе «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри сделал трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

«Мемфис» одержал 29-ю победу в 43 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 10-е поражение в 40 играх и идёт на втором месте.

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