Москва, , 12:54 — REGNUM В дальнейшем биткоин окажется под сильным давлением со стороны государств, которые будут усиливать регулирование рынка криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала снижение котировок биткоина.

Криптовалюта +

«Начало года на финансовом рынке, в том числе на крипторынке, выдалось не столь позитивным, как ожидали аналитики, — сказала Скрыль. — Инвестиционные портфели продолжают «краснеть», а криптовалюты проседают с конца прошлого года. Стоит отметить, что в IV квартале 2021 года биткоин взял исторический максимум. Поэтому одной из причин сегодняшнего падения является фиксация прибыли игроками на крипторынке. В дальнейшем биткоин будет находиться под сильным давлением со стороны государств, которые будут усиливать регулирование рынка криптовалют. Жесткую конкуренцию биткоину будет навязывать широкое распространение государственных цифровых валют, что также может сказаться на котировках биткоина не в лучшую сторону».

Но, как подчеркнула эксперт, потенциал роста биткоина ещё не исчерпан.

«В первую очередь это спекулятивный актив, цель которого — приносить сверхприбыль, поэтому в краткосрочной перспективе инвесторы ещё смогут рассчитывать на стремительный рост криптовалюты», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что криптовалюты могут стать «персонами нон-грата» на локальном финансовом рынке любого государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете назвали главные риски, которые грозят криптовалютам