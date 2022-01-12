Париж, 12 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Я думаю, что прежде всего, надо переориентировать НАТО… на борьбу против исламистского фундаментализма. Почему? Потому что это наибольшая угроза для мира сегодня», — сказала Ле Пен.

Вместе с тем она выступила за выход Франции из объединенного командования Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Пен заявила, что сильное правое объединение должно появиться в Европейском парламенте как можно скорее.

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