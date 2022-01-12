Казань, 12 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. За 2021 год в Татарии зарегистрировали свыше 520 случаев отравления наркотиками, скончались 159 человек. Об этом заявил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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«В 2021 году зафиксировано 522 случая острых отравлений наркотиками, погибли 159 человек. В видовом разнообразии веществ, находящихся в незаконном обороте на территории республики, существенных изменений не произошло — по-прежнему преобладают наркотические средства синтетического происхождения», — цитирует «Татар-информ» спикера.

За прошедший год в республике выявили около 9 тыс. правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, ликвидировали 12 наркопритонов, добавил старший помощник прокурора РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2021 года в лесном массиве в районе села Подгорный Такермен Мензелинского района Татарии была обнаружена нарколаборатория, которая располагалась в установленной среди деревьев походной палатке.

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