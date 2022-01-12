Улан-Удэ, 12 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйство и продовольствия Бурятии ответило на вопросы о возможности повышения цен на мясо из-за вспышки нодулярного дерматита. С начала января было уничтожено более 2 тыс. больных животных, а их трупы сожжены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Мясо

Как напомнили в ведомства, повышение цен происходит при возникновении дефицита на определённые продукты. При этом в республике дефицита на мясо нет. А ликвидированные 2,2 тыс. голов скота составляли менее 0,5% от всего поголовья.

«Общая численность КРС в Бурятии на 1 декабря 2021 года составляет 332 600 голов, свиней насчитывается в 127 700 голов, лошадей в республике 51 тысяча, овец и коз — 293 900 голов», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики сегодня, 12 января начало выделять средства на выплаты фермерам, потерявшим скот. Первые 19,9 млн рублей направлены в Кяхтинский и Бичурский районы.