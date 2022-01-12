Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Разработчики Shadow Warrior 3 пошутили по поводу заявления польской студии Techland о том, что полное прохождение игры Dying Light 2: Stay Human может занять до 500 часов. Публикация была размещена 11 января на twitter-странице проекта.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Администрация аккаунта написала в посте, что геймеры могут потратить 500 часов на то, чтобы пройти Shadow Warrior 3 60 раз. Пользователи twitter оценили юмор студии Flying Wild Hog, менее, с момента публикации запись собрала более 24,4 лайков и 2,5 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/ShadowWarrior/status/1480943747059888128

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Humanдолжен состояться 4 февраля 2022 года. Разработчики Shadow Warrior 3 пока не назвали точную дату выхода игры, релиз запланирован на 2022 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Dying Light 2 можно будет полностью пройти менее чем за 100 часов