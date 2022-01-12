Москва, 12 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В ближайшее время не стоит ждать значимого изменения цены подсолнечного масла на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля 2022 года понизят до 251,4 долларов за тонну.

Растительное масло

«На фоне рекордного урожая подсолнечника в 2021 году некоторое снижение пошлин на экспорт растительного масла существенно не отразится на закономерной динамике потребительских цен в России, — сказал Рамазанов. — Кроме того, снижение экспортных пошлин согласуется с постановлением правительства РФ по применению плавающих вывозных пошлин. Следовательно, ожидать значимого изменения потребительских цен на внутреннем рынке подсолнечного масла не стоит. Необходимо учитывать и тот факт, что на мировом рынке подсолнечного масла высокая конкуренция, которая не позволяет российским экспортерам быстро наращивать вывоз этой продукции, который привел бы к резкому дефициту на внутреннем рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что цены на продукты питания после неоправданных новогодних скачков нормализуются.