Асунсьон, 12 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Несмотря на увеличение случаев заражения коронаврусом в Парагвае, министерство образования страны подтвердило, что занятия возобновятся 21 февраля во всех учебных заведениях. Об этом пишет Prensa Latina.

FF MM Асунсьон. Парагвай

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«Занятия будут проводиться на 100% очно во всех государственных, частных и субсидируемых школах», — подчёркивает в интервью Universo 970 AM заместитель министра образования Альсира Соса.

Отмечается, что возврат к гибридному формату обучения или переводу на дистанционный формат образования может быть принят лишь по рекомендации минздрава.

В министерстве также отметили, что дети, начиная с 12 лет, уже могут вакцинироваться от COVID-19, а вскоре можно будет прививать детей с пяти лет. При этом требовать ковид-сертификат от детей не будут.