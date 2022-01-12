Бухарест, , 12:50 — REGNUM Официальный Бухарест продал Германии более 5 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer, находившихся в специальных хранилищах министерства здравоохранения Румынии. Об этом 12 января сообщило Румынское телевидение.

Вакцинация Janssen.com

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Согласно официальной информации, соответствующие медикаменты были получены румынским минздравом в рамках совместной программы Европейского союза. По основным правилам соответствующей программы, указанные дозы не подлежат утилизации и должны быть либо проданы, либо подарены третьей стороне.

«Речь идет об излишках лекарств, которые не понадобились румынским гражданам», — говорится в документе правительства Румынии.

Как ожидается, импортированный из Румынии препарат будет доступен в ФРГ с 24 января нынешнего года. Ранее Берлин объявил о новых мерах по усилению всеобщей иммунизации населения Германии от COVID-19.