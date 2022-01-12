Минск, 12 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Минске сотрудники пограничного контроля задержали мужчину с поддельным паспортом. Как выяснилось, им оказался бывший глава администрации Ставрополя, который в 2014 году был приговорён к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Паспорт

Уточняется, что 10 января мужчина во время прохождения пограничного контроля в национальном аэропорту «Минск» при оформлении рейса Минск — Стамбул предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки.

«Также у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен», — добавили в погранкомитете.

Задержанный после условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом, сообщили в погранкомите. В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам следственного комитета. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК Белоруссии.