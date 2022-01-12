Москва, , 12:48 — REGNUM Смертность от COVID-19 в России начала идти на спад. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целом по стране и в связи со снижением заболеваемости, и в связи с вакцинацией мы отмечаем снижение смертности», — сказала Голикова.

По её данным, в декабре 2021 года смертность снизилась на 16,4% по сравнению с ноябрем 2021 года, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 11,6%.

«Сейчас, по десяти дням января 2022 года мы видим снижение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 24,5%. Почему я говорю об этих цифрах? Потому что очень важно сохранить эту тенденцию», — отметила зампред правительства РФ.

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