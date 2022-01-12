София, 12 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Крупнейшее оборонное предприятие Болгарии — завод «Арсенал» — в городе Казанлык временно прекратит свою работу по причине ухудшения эпидемиологической ситуации и недостатка финансирования. Об этом 12 января со ссылкой на руководство структуры сообщает софийское издание «Монитор».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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По словам исполнительного директора «Арсенал-Казанлык» Христо Ибушева, завод оказался не в состоянии оплачивать выросшие тарифы на электроэнергию, а также вследствие карантинных мер лишился основных заказов.

Согласно официальной информации, весь штат сотрудников предприятия в количестве 8000 человек с понедельника, 17 января, будет отправлен в отпуск, причем оплату за вынужденные каникулы получит лишь треть работников.

В 2020-м году «Арсенал-Казанлык» прекращал производство на месяц, однако его основные цеха частично продолжали проектные работы.