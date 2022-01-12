Уфа, , 12:46 — REGNUM Расследование несчастного случая, в результате которого пострадал сотрудник Учалинского горно-обогатительного комбината (ГОК), начала Гострудинспекция в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба этой инспекции.

Сборка самосвала в цехе главного конвейера ОАО «БелАЗ» Belaz.by

Несчастный случай произошел 25 декабря 2021 года.

Сообщается, что во время установки колеса на ступицу автосамосвала в пункте обслуживания машин слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подземного участка внутришахтного транспорта Учалинского подземного рудника предприятия получил тяжёлую травму.

Сотрудникам Гострудинспекции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе возбудили дело после гибели рабочего на стройплощадке.