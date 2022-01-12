Уфа, 12 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Расследование несчастного случая, в результате которого пострадал сотрудник Учалинского горно-обогатительного комбината (ГОК), начала Гострудинспекция в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба этой инспекции.

Belaz.by Сборка самосвала в цехе главного конвейера ОАО «БелАЗ»

Несчастный случай произошел 25 декабря 2021 года.

Сообщается, что во время установки колеса на ступицу автосамосвала в пункте обслуживания машин слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подземного участка внутришахтного транспорта Учалинского подземного рудника предприятия получил тяжёлую травму.

Сотрудникам Гострудинспекции предстоит установить обстоятельства произошедшего. В АО «Учалинский ГОК» журналистам сообщили, что руководство предприятия оказывает надзорным органам полное содействие. А пострадавшему работнику будет оказана вся необходимая помощь для восстановления его здоровья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе возбудили дело после гибели рабочего на стройплощадке.