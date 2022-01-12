Москва, 12 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Лидером продаж туров по России на новогодние каникулы в 2022 году стал Краснодарский край — Сочи, Анапа, Геленджик. 35% всех проданных туров по РФ, сообщили 12 января в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Далее с большим отрывом идут Санкт-Петербург, Крым, Татария — 8−10% на каждый регион. Около 10% продаж составили горнолыжные туры во все регионы РФ, немного меньше — в санатории Кавминвод, около 6% — туры в Москву, по 3−4% — новогодние туры в Великий Устюг, Карелию, Тюмень и Калининград.

Среди зарубежных стран первое место по продаже туров занял Египет (50% всех продаж). На втором месте — Турция (16%), на третьем — ОАЭ и Доминикана (по 12%), на четвертом — Куба и на пятом — Мальдивы. Также в топ новогодних поездок за рубеж вошли Абхазия, Сейшелы, Болгария, Таиланд.

ИА REGNUM сообщало, в новогодние каникулы 2021−2022 гг. российские туроператоры оправили отдыхать и путешествовать около 550 тыс. туристов.

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