Москва, , 12:43 — REGNUM В России по итогам 2021 года уровень газификации составил 72%, заявил 12 января вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

«Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%», — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний момент природным газом снабжены 78 субъектов РФ. Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 12 января обсуждает с правительством газификацию регионов.