Курган, 12 января 2022, 12:43 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружен 81 новый случай заражения коронавирусом, из них 35 зарегистрировано в Кургане. Об этом 12 января сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 86 случаев.
С начала пандемии в Курганской области на 12 января подтвердили 51 806 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 284 курганцев, скончались 1030 человек (трое за сутки).
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