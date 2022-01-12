Париж, 12 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Согласно новому опросу Opinion 2022, проведенному институтом Elabe, президент Франции Эммануэль Макрон уступает Валери Пекресс и Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Эммануэль Макрон теряет голоса избирателей и разрыв между главой государства и его основными соперниками сокращается.

Согласно опросу, президент Франции может получить 22,5% голосов, Марин Ле Пен и Валери Пекресс получат по 17% голосов.

Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон получил 9,5% голосов, Янник Жадо — 7% голосов, а Анн Идальго — 3,5% голосов.

Во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону не удается увеличить разрыв с оппонентами. В случае, если действующий президент встретится с Валери Пекресс, двум кандидатам дают по 50% голосов.

Опрос проводился онлайн 10 и 11 января 2022 года.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах в 2017 году, набрав 66,1% голосов.