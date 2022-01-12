Сеул, , 12:38 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Военные США The U.S. Army

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По их словам, с 4 по 10 января коронавирус был выявлен у 1599 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 4626.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4388 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 674 868.

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