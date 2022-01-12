Москва, , 12:38 — REGNUM В ряде регионов России отмечается тенденция по снижению показателя коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«За период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился», — сказала Голикова.

По её словам, такая динамика связана с тем, что многие граждане, которые вакцинировались или переболели более шести месяцев назад не идут на повторную вакцинацию.

«Я обращаюсь еще раз к регионам страны, чтобы они обратили на это самое пристальное внимание», — отметила зампред правительства России.

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