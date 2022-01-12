В 12 регионах России снизился коллективный иммунитет к COVID-19
Москва, 12 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В ряде регионов России отмечается тенденция по снижению показателя коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин поздравит прокуроров и обсудит вопросы газификации — все новости»
«За период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился», — сказала Голикова.
По её словам, такая динамика связана с тем, что многие граждане, которые вакцинировались или переболели более шести месяцев назад не идут на повторную вакцинацию.
«Я обращаюсь еще раз к регионам страны, чтобы они обратили на это самое пристальное внимание», — отметила зампред правительства России.