Воронеж, , 12:38 — REGNUM В Воронежской области 52-летний мужчина и его 29-летняя дочь предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр, сообщили 12 января в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В казино Цитата из к/ф «Блеф». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия

Как полагает следствие, с октября по декабрь 2020 года обвиняемые арендовали нежилое помещение, где организовали незаконные азартные игры. В ходе обысков подпольном казино силовики обнаружили и изъяли 11 персональных компьютеров, при помощи которых обвиняемые осуществляли незаконную игорную деятельность.

Оба обвиняемых от дачи показаний отказались. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области перед судом предстанут шестеро обвиняемых в организации незаконных азартных игр.