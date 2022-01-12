Москва, 12 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с предложением проиндексировать пенсии на 8,6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании с членами правительства, которое проходит 12 января, глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогли покрыть расходы, которые возникли у граждан в связи с повышенной инфляцией 2021 года.

«Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%, — сказал Путин. — С небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет».

Президент дал поручение правительству провести в ближайшее время все необходимые процедуры и принять решение.