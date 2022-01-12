Москва, 12 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Первый пуск российской ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане ожидается 10 февраля, сообщил 12 января гендиректор российской госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Десятого февраля — пуск с Французской Гвианы, начинаем работу в этом году», — сказал он.

Рогозин также добавил, Роскосмос планирует провести около 30 пусков ракет в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что Россия нарастит число космических пусков в два или три раза при начале развёртывания орбитальной спутниковой группировки «Сфера».

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