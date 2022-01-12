Тамбов, , 12:36 — REGNUM Заместитель главы администрации Тамбовской области задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержание banspy

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2021 года, после проведенных сотрудниками УМВД и УФСБ России по Тамбовской области обысков, задержан один из заместителей главы администрации Тамбовской области. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о задержании временно исполняющего обязанности заместителя главы Тамбовской области Владимира Громова появилась 11 января. В 2021 году на его рабочем месте Громова проходили обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке имущества в дошкольные учреждения Тамбовской области.

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