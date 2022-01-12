Тамбов, 12 января 2022, 12:36 — REGNUM Заместитель главы администрации Тамбовской области задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления МВД.
Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о задержании временно исполняющего обязанности заместителя главы Тамбовской области Владимира Громова появилась 11 января. В 2021 году на его рабочем месте Громова проходили обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке имущества в дошкольные учреждения Тамбовской области.
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