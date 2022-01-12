Челябинск, , 12:36 — REGNUM Госпитализированную ранее в больницу Копейска Челябинской области двухмесячную девочку перевезли в Челябинск. Об этом сообщили журналистам в областном минздраве.

Больница

Oblzdrav.volgograd.ru

Сейчас медики оказывают ей помощь. Также эксперты устанавливают причину появления гематом на её теле.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально девочка была госпитализирована больницу Копейска. У неё выявили множественные телесные повреждения.

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