Двухмесячную девочку с гематомами перевезли в больницу Челябинска
Челябинск, 12 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Госпитализированную ранее в больницу Копейска Челябинской области двухмесячную девочку перевезли в Челябинск. Об этом сообщили журналистам в областном минздраве.
Oblzdrav.volgograd.ru
Больница
Сейчас медики оказывают ей помощь. Также эксперты устанавливают причину появления гематом на её теле.
Как сообщало ИА REGNUM, изначально девочка была госпитализирована больницу Копейска. У неё выявили множественные телесные повреждения.