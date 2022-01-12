Челябинск, 12 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Госпитализированную ранее в больницу Копейска Челябинской области двухмесячную девочку перевезли в Челябинск. Об этом сообщили журналистам в областном минздраве.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Сейчас медики оказывают ей помощь. Также эксперты устанавливают причину появления гематом на её теле.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально девочка была госпитализирована больницу Копейска. У неё выявили множественные телесные повреждения.