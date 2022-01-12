Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 января, за минувшие сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 236 случаев.

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За это же время 301 пациент выздоровел, пятнадцать скончались. В стационарах находятся 2638 человек, в отделениях реанимации — 251, на ИВЛ — 37.

Всего в регионе зарегистрировано 97 903 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 11 206 детей; 68 474 пациента выписаны; умерли 4384 человека.