Нижний Новгород, 12 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского района Нижегородской области задержали. Ранее в связи с поиском подозреваемого в регионе был объявлен план «перехват».

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Как отмечает telegram-канал «МВД-медиа», подозреваемый был задержан инспекторами ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Накануне вечером мужчина с огнестрельным ранением обратился в Ковернинскую ЦРБ. От полученных ранений он скончался в реанимации больницы. Перед смертью мужчина сообщил, кто совершил в его отношении преступление.

По данным следствия, подозреваемым является мужчина 1982 года рождения. Ряд СМИ отмечал, что ранее он был судим.

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