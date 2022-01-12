Кабул, , 12:34 — REGNUM Специальный представитель США по Афганистану провел переговоры с бывшим президентом и председателем бывшего Высшего совета примирения Афганистана, чтобы обсудить события в стране.

Афганистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст имел беседы по отдельности с бывшим президентом Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета Афганистана по примирению Абдуллой Абдуллой по поводу событий в стране и международной помощи народу Афганистана.

Специальный посланник США написал в Твиттере, что воспользовался «их ценными советами о международном участии в поддержке афганского народа, гуманитарной и экономической ситуации, правах женщин и девочек и этнических меньшинств, а также о том, какие меры предпринять по преодолению зимнего сезона».

Абдулла также написал в Facebook, что в телефонном разговоре обсуждался «текущий гуманитарный кризис, новые планы и практические решения для решения проблем, связанных с обеспечением средств к существованию людей, проблемы ликвидности, образования и здравоохранения».

Он поблагодарил страны-доноры за новые обязательства перед Афганистаном и выразил надежду, что все стороны предпримут фундаментальные шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане и своевременно и эффективно рассмотрят приоритеты.