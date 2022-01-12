Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области за долгое время впервые выявили менее 60 заражений в течение суток. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 12 января суточный показатель составил 57 случаев заражения, что на десять меньше, чем днем ранее.

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С начала пандемии на территории региона зафиксирован 109 081 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 5565,58 факта COVID-19.

Оправились от болезни 98 809 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончались 3523 человека, в том числе двое за последние сутки.

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