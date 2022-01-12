Кишинёв, , 12:54 — REGNUM Тарифы на энергоресурсы для населения Молдавии необходимо заморозить, ответственным за энергетический сектор следует отчитаться перед парламентом. Об этом говорится в опубликованной 12 января декларации оппозиционной парламентской партии социалистов Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В партии заявили, что во время пандемии самые либеральные страны мира прибегали к такой мере, как заморозка тарифов. Правительству и президенту следует путём прямых переговоров с производителями и поставщиками электроэнергии добиться снижения цен, найти способы компенсировать населению финансовые потери.

«Правительство обязано волевым решением заморозить рост тарифов», — потребовали в партии.

Также социалисты заявили, что премьер-министр Наталья Гаврилица и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну должны выступить с отчётом на экстренном заседании парламента.

Ранее Спыну сообщил о возможном росте на треть тарифов на газ, связанном с ценой на российское топливо. В ноябре прошлого года тарифы уже выросли вдвое. В настоящее время жители Молдавии платят за кубометр газа11,8 лея, что соответствует примерно $0,6.

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