Сеул, , 12:31 — REGNUM В 2021 году численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 369 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец года в стране на рабочих местах трудились 27,27 млн человек.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние семь лет.

Количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 47 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 150 тыс. человек, в сфере культуры, спорта и досуга — на 29 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 8 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 60,5%, что на 0,4% больше, чем в 2020 году.

Уровень безработицы составил 3,7%, что на 0,3% меньше по сравнению с 2020 годом.