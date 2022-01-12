Сеул, 12 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В 2021 году численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 369 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Согласно опубликованным данным, на конец года в стране на рабочих местах трудились 27,27 млн человек.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние семь лет.

Количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 47 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 150 тыс. человек, в сфере культуры, спорта и досуга — на 29 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 8 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 60,5%, что на 0,4% больше, чем в 2020 году.

Уровень безработицы составил 3,7%, что на 0,3% меньше по сравнению с 2020 годом.