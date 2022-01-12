Салехард, , 12:31 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, один из них зафиксирован у одного вахтового работника. Об этом 12 января сообщает региональный оперштаб.

Вакцинация от коронавируса Gov-murman.ru

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 38 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 175 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 12 января подтвердили 62 487 случаев заражения коронавирусом, вылечился 58 362 человека, скончались 968 ямальцев.

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