Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 232 новых носителя коронавирусной инфекции, это на девять человек больше, чем сутками ранее и на 18 больше, чем в начале первой рабочей недели нового года. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее число инфицированных выявлено в Мурино (19), Волхове (16), Выборге (14), Киришах (12) и Кудрово (11).

В регионе по-прежнему отмечается высокое число выздоровевших. В среднем в сутки с больничного выписывают почти в три раза больше людей, чем выявляют новых инфицированных. Так, за минувший день в Ленобласти было выписано 669 из ранее заболевших, что на 35 больше, чем днем ранее.

Тем временем в Ленобласти увеличиваться число умерших среди заболевших ковидом — за минувший вторник было зарегистрировано четыре летальных исхода, что на три случая меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленинградской области выявлено 104 587 заражённых коронавирусом. Из них выздоровели 94 106 человек. Умерли 3062 человека.

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