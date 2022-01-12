Москва, , 12:29 — REGNUM В ряде регионов России отмечается особо низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, ситуация усугубляется еще и тем, что в этих субъектах ситуация не демонстрирует тенденции к улучшению.

«По-прежнему сложная и практически не меняющаяся ситуация по уровню коллективного иммунитета в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Камчатском и Ставропольском краях», — сказала Голикова.

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