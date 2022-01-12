Рязань, 12 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Случай заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 подтверждено в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 12 января в оперативной группе регионального правительства.

Region.tver.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Первым пациентом с подтверждённым диагнозом стал военнослужащий, прибывший на территорию Рязанской области в начале января 2022 года из африканской республики. Больной своевременно изолирован, его заболевание протекает в лёгкой форме, поскольку он имеет законченный курс вакцинации против COVID-19.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Рязанской области превышает 62 тысячи.