Южно-Сахалинск, , 12:28 — REGNUM Губернатор Сахалина решил лично воспользоваться новой услугой, которая появилась в конце 2021 года, и записаться на приём к врачу по телефонному номеру спецлинии 1−300. Ответа он ожидал 21 минуту, об этом Валерий Лимаренко написал в своём телеграм-канале.

Оператор колл-центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Проблемы дозвониться на линию 1−300 быть не должно. Для этого привлекаем дополнительные ресурсы. Это позволит без труда записаться на прием к специалисту всем нуждающимся», — отметил губернатор островного региона.

Он потребовал в ближайшее время увеличить пропускную способность телефонной спецлинии в три раза и привлечь к работе в колл-центре несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии очередной скандал из-за оптимизации системы здравоохранения. На этот раз принято решение о закрытии отделения хирургии областной больницы. Оттуда уволились все три хирурга, но причиной прекращения работы отделения назван коронавирусный карантин. Люди требуют прокурорских проверок и выражают уверенность в необходимости смены руководства региона.