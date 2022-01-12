Сольвычегодск, Архангельская область, , 12:28 — REGNUM В Архангельской области по подозрению в получении крупной взятки задержан глава Сольвычегодска Андрей Сергеев.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР, следствие полагает, что чиновник предложил предпринимателю, с которым были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту тротуаров стоимостью более 3,5 млн. рублей, передать ему взятку в размере 50% от прибыли. В итоге глава муниципального образования через посредника в 2021 году получил более 400 тысяч рублей.

По месту жительства и работы, подозреваемого проводятся обыски. Изымается документация, имеющая значение для дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье иностранец дал крупную взятку сотруднику ФСБ.