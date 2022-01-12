В Кургане замгубернатора извинилась перед матерью ребенка с диабетом
Курган, 12 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина извинилась перед местной жительницей Еленой Букреевой, которая вышла на одиночный пикет из-за отсутствия у ее ребенка с сахарным диабетом необходимых систем непрерывного мониторинга. Об этом 12 января сообщает пресс-служба областной администрации.
По словам чиновницы, говоря о «других методах», она имела в виду, что у матерей есть возможность обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 11 января произошёл скандальный инцидент у здания регионального департамента здравоохранения. Заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина пристыдила мать ребёнка-диабетика, которая вышла на пикет.
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