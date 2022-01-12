Курган, 12 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина извинилась перед местной жительницей Еленой Букреевой, которая вышла на одиночный пикет из-за отсутствия у ее ребенка с сахарным диабетом необходимых систем непрерывного мониторинга. Об этом 12 января сообщает пресс-служба областной администрации.

Kurganobl.ru Лариса Кокорина

«Между мной и Еленой Викторовной Букреевой, которая проводила одиночный пикет у здания департамента здравоохранения, действительно, состоялся короткий диалог. Я тоже мама и понимаю, что она хочет добиться улучшения условий для своего ребенка», — говорится в сообщении.

По словам чиновницы, говоря о «других методах», она имела в виду, что у матерей есть возможность обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы.

«Мне очень жаль, если мои слова как-то задели Елену Викторовну. Ни в коем случае не хотела её обидеть, и если мои слова были поняты ею в таком ключе, то я искренне приношу свои извинения», — добавила Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 11 января произошёл скандальный инцидент у здания регионального департамента здравоохранения. Заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина пристыдила мать ребёнка-диабетика, которая вышла на пикет.

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